Kicked Out Of The Sky: “Better Part Of Me” è il nuovo singolo in uscita il 13 novembre

“Better Part Of Me” è il nuovo singolo dei Kicked Out Of The Sky, progetto pop punk e alternative rock del songwriter Matt Bachman, originario di Los Angeles e attualmente residente a Lisbona. Il brano sarà pubblicato il 13 novembre 2026 per Let Go Media.

La canzone affronta il tema della distanza tra ciò che siamo stati e ciò che siamo diventati, raccontando il cambiamento personale e il confronto con le proprie versioni passate.

Per la produzione e il mix sono stati coinvolti Zack Odom e Kenneth Mount (ZK Productions), già al lavoro su “A Lesson in Romantics” dei Mayday Parade, album certificato disco d’oro, e su “Ms. Lauren” dei The Paradox, brano presente nella colonna sonora di “Nimrod” dei Green Day. Il mastering è stato affidato a Ted Jensen presso Sterling Sound, già responsabile del mastering di “American Idiot” dei Green Day.

“Better Part Of Me” inaugura un percorso di cinque nuove tracce che porterà alla pubblicazione dell’EP “Happiness Is Overrated”, prevista per la primavera del 2027. Il progetto si concluderà con un quinto brano ancora inedito.