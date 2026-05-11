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KILLER KARMA – Ascolta il nuovo singolo “Meant To Fly”

bySick
11 Maggio 2026
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“Meant to Fly” è un brano che rappresenta i Killer Karma sotto due punti di vista fondamentali: quello musicale e quello dei contenuti. Parlando del primo aspetto, i generi preponderanti sono un mix di rock e rap, fusione che fa della band il suo marchio di fabbrica. Il ritornello, però, tende al pop, per il suo stile catchy e la sua musicalità coinvolgente.

L’aspetto dei contenuti è principalmente una critica alla società, che nel testo è descritta come antimeritocratica, clientelista e assoggettata alle pubblicità e ai media. “Meant to Fly” tenta di dare una scossa alle persone, chiedendo loro di disobbidire, per far rispettare i propri diritti e per dire basta ai continui sopprusi perpetrati dai potenti. Le ispirazioni che spingono i Killer Karma a comporre questo brano sono le più disparate. Il rap contenuto in questo singolo, è un chiaro riferimento a band nu-metal come Limp Bizkit o Rage Against The Machine, che sono di questo genere assoluti pionieri, nonché bandiere. Il sound ricorda molto anche gruppi alternative rock come Weezer e Pixies, altre due influenze molto presenti durante il processo di composizione del brano.

Insomma, il messaggio è chiaro e il mezzo musicale con cui si è deciso di trasmetterlo è potente e senza fronzoli. Ora sta a voi riceverlo e farne ciò che volete, ma nel frattempo che decidete, ricordatevi sempre che il karma è come un killer silenzioso, che aspetta una vostra mossa sbagliata e che è sempre pronto a colpire.

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