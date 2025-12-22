34K
KLASSE KRIMINALE: fuori “Prole Rock Exhibition” per i 40 anni di attività

byMatt Murphys
22 Dicembre 2025
No comments

Le belle notizie che allietano giornate di merda e periodacci del cazzo…meno male che ci sono i Klasse Kriminale!

Siamo quanto mai orgogliosi nell’annunciare questa nostra prossima uscita !
I Klasse Kriminale sono una delle band con le quali siamo cresciuti, hanno fatto parte della colonna sonora delle nostre vite e sono stati una vera fonte di ispirazione. Nel 2025 hanno festeggiato i loro quarant’anni di attivita’ e per celebrare al meglio hanno voluto realizzare questo nuovo disco che contiene 12 classici anthem riarrangiati e ri registrati ! Il vinile sara’ disponibile presto, nel frattempo potete preordinarlo, anche nell’edizione limitata “vinile+t-shirt” ! Siamo anche entusiasti di poter condividere questa produzione con la rediviva Oi! STRIKE RECORDS del nostro amico Paolo Petralia !
C’è altro da aggiungere ? Non credo, quindi non perdete altro tempo e ordinate subito la vostra copia qui :
WWW.NUTTYSTORE.COM
Oi!
timebombrecs@gmail.com

Quindi non tirate troppo in lungo e fatevi un bel regalo di Natale…OI!

AFI: è on-line il video di "VOIDWARD, I BEND BACK"

byMatteo Paganelli
