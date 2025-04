KLASSE KRIMINALE: parte il tour dei 40 anni!

Giovedì 24 aprile, l’Ex Centrale di Bologna ospiterà la prima tappa del tour dei Klasse Kriminale, la storica band savonese che festeggia i suoi 40 anni di attività. Un’occasione speciale per vedere dal vivo una delle realtà più longeve e influenti della scena punk italiana.

Insieme ai Klasse Kriminale, sul palco ci saranno diverse band locali e non: i Sacro Cuore (punk oi da Bolognina), i The Billows (punk rock da Torino), i Cul Zag (electro-punk da Bologna) e i Beeswax (grunge/punk rock da Bologna). Un evento ricco di diverse sfumature musicali, che promette di soddisfare gli amanti del punk in tutte le sue declinazioni.

Durante la serata, sarà attiva una Food Area per rifocillarsi e socializzare. Le porte apriranno alle 18:00, mentre i live inizieranno alle 19:00 in punto, con la conclusione prevista per le 24:00.

Ingresso a sottoscrizione: 10 euro. Il ricavato sarà destinato a finanziare le attività dell’Ex Centrale Bologna e a supportare gli artisti che animano lo spazio.

EX CENTRALE BOLOGNA – Hub delle periferie è uno spazio autogestito, antifascista, antissessista e antirazzista. Si invita a rispettare il luogo e le persone che lo attraversano.

Indirizzo: Via di Corticella 129, Bologna

Trasporti: Bus 27, 11 e linea notturna ogni mezz’ora, fermata “Arcoveggio”.