KLAXON: Le Rime Ignoranti

Racchiudere la romanità punk in un disco, prendere i pensieri dolci ed amari di un poeta del rione e musicarli con passione e amore per dargli vita eterna, questo è sostanzialmente ciò che hanno fatto i Klaxon per accompagnare i versi di Sergio “AngelicOldBoy” Mancuso, uno Skinhead, un proletario, un poeta che coi suoi Fun ha incendiato per decenni i palchi di mezzo stivale, in questo breve e bellissimo viaggio di 7 canzoni, ma non solo i Klaxon, tantissimi sono infatti gli ospiti di questo CD allegato alla fanzine della Old Crew Roma, che hanno prestato la voce, lo strumento o il genio per arrangiare al meglio la canzone, trovo splendida la voce hardcore del Teschio che apre il disco, come trovo magico l’arrangiamento delle Pulkra, ma poi la voce di Picchio, di Giallo, la splendida voce di Silvia, di Maurizio de Gli Ultimi, insomma una vera festa tra amici dove ognuno porta un suo regalo, una bellezza naturale e spontanea che si meriterebbe di essere ascoltata attraverso i romantici solchi di un vinile.

Idea nata, immagino, dopo la pubblicazione da parte di RedStar Press di “rime ignoranti”, ed ancora prima coi “versacci angelici”, credo (ma potrei sbagliarmi) la prima raccolta di poesie che il buon Sergio ogni tanto regalava alla rete, pagine della sua vita presente e passata, che come in “rime ignoranti” hanno il potere di trasportare l’ascoltatore in quel preciso momento o in quel luogo, le origini calabresi, l’arrivo a Roma, momenti intimi che hanno costruito una vita quasi mai facile e stronza, ma estremamente emozionante e degna di essere vissuta la massimo.

Prodotto da Klaxon e Old Crew Roma, registrato presso l’Hombre Lobo dal maestro Valerio Fisik, progetto grafico e cover di Simone Lucciola (Blood ’77/Gioventù Bruciata)

tracklist:

01. rime ignoranti (feat. Teschio – The Chipheads/Failed)

02. la domenica (feat. Maurizio – Gli Ultimi)

03. la città martoriata [Romano] (feat. Giallo – Dalton, piano ed hammond di Emiliano Guidi, armonica di Max Manganelli)

04. il viottolo (feat. Pulkra, al basso Caciotta, armonica di Max Manganelli)

05. il sogno (feat Picchio – Banda Bassotti, piano ed hammond di Emiliano Guidi, trombone di Sandokan – Banda Bassotti)

06. riflessive (feat. Zelda – Fun, piano di Lorenzo Tovoli – Klaxon)

07. l’anni passati (voce e solo di Lorenzo – Bloody Riot, piano ed hammond di Emiliano Guidi, chitarra slide di Valerio Fisik)