KO.MA: Il nuovo EP “EXILE” disponibile ora! Guarda il video di “All Uncertain”

Nati alla fine del 2023, i Ko.Ma sono l’urlo di una generazione in bilico tra rabbia e redenzione. Dietro il nome, acronimo di Kill Others, Man Alive, si nasconde un concetto, non solo una band: una dichiarazione di guerra al torpore emotivo che domina il mondo moderno. Con l’uscita del nuovo singolo “All Uncertain”, pubblicato insieme all’EP di debutto “EXILE” (registrato e mixato al Factory Studio di Brescia, in partnership con Superbia Music Group), il gruppo inaugura ufficialmente la propria identità. È un biglietto da visita violento e lucido al tempo stesso, costruito su una miscela di death metal classico e deathcore contemporaneo, dove la brutalità tecnica incontra la sensibilità emotiva più cruda.

I Ko.Ma non sono esordienti allo sbaraglio: ogni membro porta con sé anni di esperienza nella scena estrema, vissuta tra palco, studio e sudore. È proprio da quella esperienza che nasce “EXILE”, un lavoro concepito come un viaggio interiore, una discesa nel buio delle emozioni umane più estreme. L’EP è la storia di un individuo intrappolato tra i propri demoni e la realtà che lo circonda. Ogni brano è un frammento di quella lotta, un confronto diretto con la paura, la rabbia, la solitudine e la consapevolezza di essere vivi nonostante tutto. In un’epoca segnata da instabilità, alienazione e disillusione, Ko.Ma trasforma il disagio in catarsi sonora.

“Abbiamo voluto spingere l’ascoltatore al limite” racconta la band “Non ci interessava dipingere emozioni perfette o eroiche. Volevamo parlare di ciò che è reale: del dolore, del vuoto, della violenza interiore che tutti, prima o poi, attraversano”.

“EXILE” è una confessione, un’esplosione e una rinascita. È l’emblema di chi si sente esiliato nel proprio corpo, nei propri pensieri, nelle proprie emozioni. Musicalmente, l’EP fonde riff taglienti, batterie serrate e vocalizzi estremi con un senso di equilibrio moderno e cinematografico. La produzione mette in risalto ogni dettaglio, rendendo chiaro l’obiettivo: spingere il deathcore italiano a un nuovo livello di intensità. Ma per i Ko.Ma, questo è solo l’inizio. La band sta già lavorando a nuovo materiale che promette una direzione ancora più pesante, sperimentale e moderna. Una vera rivoluzione sonora e visiva: la formazione è ora ridotta a quattro membri, pronti a ridefinire la propria identità anche nell’immagine e nella narrazione.

“C’è ancora tanta strada da fare, ma non abbiamo paura. Siamo pronti a salire su ogni palco e demolire tutto ciò che troviamo davanti. Il nostro obiettivo è semplice: lasciare il segno, e far parlare di noi”. Con “EXILE”, i Ko.Ma aprono una nuova ferita nella scena estrema. Una ferita che sanguina realtà, rabbia e verità.