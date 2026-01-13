34K
KOB FEST 2026: edizione speciale per i 30 anni di Kob Records

13 Gennaio 2026
Nel 2026 Kob Records festeggia trent’anni di attività. Per l’occasione torna il KOB FEST, in programma sabato 10 ottobre 2026 al Colorificio Kroen di Verona, spazio ormai consolidato per eventi live e cultura indipendente.

Il festival celebra il percorso dell’etichetta nata nel 1996, punto di riferimento per la scena punk, ska e Oi! europea e internazionale. L’edizione 2026 sarà strutturata su due palchi, con concerti dal primo pomeriggio fino a sera, per un totale di circa 10 ore di musica dal vivo.

Line up

Il cartellone unisce band storiche e realtà attive della scena attuale:

  • Dakka Skanks (UK)

  • Los Fastidios (IT)

  • FFD (IT)

  • Zoo Escape (DE)

  • Public Serpents (US)

  • Medium Beer (IT)

  • Red Moon Heroes (IT)

  • Mauri Clash & La Zia (IT)

Altri nomi verranno annunciati nei prossimi mesi.

Informazioni utili

  • Apertura porte: ore 14:00

  • Inizio concerti: ore 15:00

  • Location: Colorificio Kroen, Verona

  • Servizi: area food, stand e merchandising

  • Biglietti: early bird disponibili online

  • Capienza limitata

byDeka
