Sabato 10 ottobre, al Colorificio Kroen di Verona, il KOB Fest ospiterà anche Torna a Casa – Quantum Holistic Food, progetto che unisce agricoltura consapevole, cucina vegetale e ricerca sull’equilibrio tra materia e nutrimento.
La proposta gastronomica comprende funghi e micro-ortaggi coltivati, ingredienti selezionati e piatti vegetali gourmet, con un menu ispirato anche ai transiti lunari.
Il KOB Fest aprirà le porte alle 14:00, con i concerti in programma dalle 15:00.
BIGLIETTI: https://www.kobrecords.org/event-details/kob-fest-2026