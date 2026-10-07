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KOB FEST 2026

byDeka
7 Ottobre 2026
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Sabato 10 ottobre, al Colorificio Kroen di Verona, il KOB Fest ospiterà anche Torna a Casa – Quantum Holistic Food, progetto che unisce agricoltura consapevole, cucina vegetale e ricerca sull’equilibrio tra materia e nutrimento.

La proposta gastronomica comprende funghi e micro-ortaggi coltivati, ingredienti selezionati e piatti vegetali gourmet, con un menu ispirato anche ai transiti lunari.

Il KOB Fest aprirà le porte alle 14:00, con i concerti in programma dalle 15:00.

BIGLIETTI: https://www.kobrecords.org/event-details/kob-fest-2026

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