Kokadame: Bevisitter

CON SERENITA’

Anche a sto giro tutto in puro spirito DIY e low cost, perchè, dice la band: “secondo noi, se i pezzi sono belli, non c’è bisogno di avere il disco figo, i followers sui social o la foto giusta.

Stiamo ancora lontani dai social, ma questa politica non sta inficiando la nostra vita come band”Dopo aver aperto per Tommi E.G.O., Punkreas, Derozer, Los Fastidios e SenzaBenza, i Kokadame sono ancora tra noi con una produzione un po’ più classicamente punkrock, meno rock’n’roll che in passato.Trovate tutto sul loro Bandcamp