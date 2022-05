Kokadame: Dounlowd

Io amo la provincia…la noia, il nulla, il disagio…elementi che diventano la benzina che spinge avanti le persone creative e fa da collante a progetti come questo e tanti altri simili. Una band così, in una città come (esempio) Milano, non potrebbe esistere.

I Kokadame infatti arrivano da Virasco, una frazione di paese in Val Tidone, in provincia di Piacenza, dove se la borghesia non fa per te o suoni uno strumento o ti alcolizzi o fai tutte e due le cose…

La band nasce circa un anno fa, e si è già fatta notare per il casino che combina dal vivo, oltre che per questo nuovo disco uscito per Bastione Records: un fantastico mix di punk, rock, ignoranza, casino e umorismo, con titoli come “Adesso cazzo faccio?”

Se volete approfondire (e io ve lo consiglio):

SPOTIFY

YOUTUBE MUSIC

BANDCAMP

VIDEOCLIP “NOTTE IN BIANCO”