KOMET: s/t

Esordio per i Komet.

Il terzetto formato da membri di Antares e Ponches (due realtà conosciutissime e apprezzatissime del panorama punk rock italiano) sforna un LP di 13 pezzi uscito a inizio marzo pe la milanese One Chord Wonder.

Il lato A si apre con il punk rock in salsa primi Green Day di Grump e si chiude con Time To Kill, con le sue melodie pop punk, i suoi eccentrici riff di chitarra e il suo 4/4 di una batteria tagliente e sempre precisa. Nel mezzo ci sono ottimi spunti come il punk rock aggressivo di Electric Gurl e di In Gloom (vi rocordate i The Soviettes?) e Indian Souvenir, che spicca per la sua melodia e i suoi cori a sing along.

Il lato B vede la presenza di quello che, secondo il sottoscritto, è il pezzo migliore del disco: A Part From That che, insieme all’iniziale Raise a Smile, ci riportano alla atmosfere punk 77 (penso soprattutto a Buzzcocks e Damned), cosa che non è così frequente nei dischi punk di oggi. Ma questo non è l’unico spunto degno di nota del lato B, ci sono anche altri pezzi interessantissimi come People Go Places, pezzo aggressivo e veloce, la successiva What Does It Mean, con linee di chitarra che attingono dal garage punk e, a proposito di garage punk, la conclusiva September, la quale funge da perfetto epilogo per un album bellissimo in ogni sua sfumatura.

Segnamoci il nome Komet perché ne sentiremo parlare per molto tempo.

Tracklist:



Lato A

Grump

Glue

Electric Gurl

Pain Eternal

In Gloom

Indian Souvenir

Time To Kill

Lato B

Raise a Smile

A Part From That

People Go Places

What Does It Mean

Lab Rat

September