La celtic punk band australiana dal 7 Marzo in Italia

Dopo il Dead Anthems Tour del 2025 che ha visto tre date esplosive nel nostro Paese, di cui Milano e Mantova sold out, The Rumjacks stanno per tornare sul suolo italiano! La band non ha intenzione di fermarsi e a marzo 2026 conquisterà tutta la penisola con ben sei live: il 7 al Vidia di Cesena; l’8 a El Barrio a Torino; il 12 al G.O.B. di Viareggio; il 13 all’Hacienda a Roma; il 14 al Fuori Orario di Gattatico e infine al Santeria Toscana 31 di Milano. Svelati gli special guest:

I Rumjacks sul palco Dead Anthems, l’ultimo acclamato album che la band aveva presentato in anteprima al pubblico italiano lo scorso febbraio, con singoli come “Come Hell or High Water”, “An Irish Goodbye on St Valentines Day” e “Cold Like This”, ma anche grandi successi del passato come “An Irish Pub Song” per regalare al pubblico una serata ricca di energia.

Formatisi a Sydney nel 2008, The Rumjacks sono stati descritti come un mix tra The Clash e The Pogues; con i loro energici show dal vivo hanno prima conquistato la scena dei pub di Sydney per poi raggiungere tutta l’Europa; il 2019 li ha visti suonare in leggendari festival europei come Groezrock, Wacken Open Air e HellFest, oltre ad essere stati headliner del Mighty Sounds.

Nel 2019 hanno registrato importanti sold out nei club di Francia, Germania e Romania.

E l’anno successivo hanno riscosso grande successo in un lungo tour nel Regno Unito, che ha portato al tutto esaurito in Scozia e Inghilterra; dove The Rumjacks hanno suonato davanti al loro più grande pubblico inglese fino ad oggi.

Con sette album all’attivo, due EP e due album live, The Rumjacks hanno conquistato tutti; il loro canale YouTube ha registrato oltre 240mila iscritti, la maggior parte dei loro videoclip hanno superato 1 milione di visualizzazioni e l’iconica ‘An Irish Pub Song’ ha totalizzato oltre 90 milioni di visualizzazioni.

Di seguito i dettagli degli show:

7 marzo 2026 – Vidia, Cesena

con Drunken Lullabies

Biglietti disponibili su DICE.

8 marzo 2026 – El Barrio, Torino

con Pimples Marmelade, Good Morning Cernobyl, As The Sun

Biglietti disponibili su TicketSMS.

12 marzo 2026 – G.O.B., Viareggio

Biglietti disponibili IN CASSA.

13 marzo 2026 – Hacienda, Roma

con The Foggy Brew

Biglietti disponibili su Xceed.

14 marzo 2026 – Fuori Orario, Gattatico (RE)

Biglietti disponibili su TicketOne.

15 marzo 2026 – Santeria Toscana 31, Milano

con Circus Punk, Pimples Marmelade

Biglietti disponibili su Ticketmaster.