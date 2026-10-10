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LA CRISI: IL 1° DICEMBRE ESCE “IV”, IL NUOVO ALBUM DOPO 15 ANNI

byDeka
10 Ottobre 2026
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A quindici anni da III – Paura a Colazione, La Crisi annunciano l’uscita di IV, il nuovo album in arrivo il 1° dicembre 2026.

Il disco contiene 12 nuove canzoni, sulle quali la band ha lavorato intensamente negli ultimi due anni, ed è stato prodotto da Paolo Mauri, già al lavoro con La Crisi per il primo album del 2005. Un ritorno in studio che rinnova anche la collaborazione e l’amicizia trentennale tra il gruppo e il produttore.

IV sarà pubblicato esclusivamente in vinile da 180 grammi, in un’edizione limitata di 300 copie: 100 blu e 200 nere. I preordini sono aperti e per assicurarsi una copia è possibile contattare la band tramite DM su Instagram oppure scrivete a lacrisi.mihc@gmail.com. Tutti gli ordini verranno spediti a dicembre 2026.

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