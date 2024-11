LA CRISI: le date da non perdere!

Ripartono da Bologna il 15 Novembre le date del tour dei La Crisi.

Trivel collective presenta le prossime date:

15 Novembre – Bologna – Circolo Dev

16 Novembre – Torino – Blah Blah

6 Dicembre – Perugia – Urban

7 Dicembre – Milano – CSOA COX18

10 Gennaio – TBA

11 Gennaio – Roma – Questa è Roma fest 25

31 Gennaio – Modena – La tenda

1 Febbraio – – Treviso – CSO DjangoE non è finita! Per celebrare i 20 anni del primo album del 2005 , sono state stampate e rimasterizzate le 14 tracce ed incise per la prima volta in vinile.



Seppure la data di uscita ufficiale è gennaio 2025, i vinili saranno anche disponibili al banchetto nelle date live… per chi non riesce consigliamo il preorder! ( Vinile nero classico 180 grammi o edizione limitata vinile rosso 180 grammi, 500 copie totali: [email protected]