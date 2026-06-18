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LA GHENGA DEL FIL DI FERRO e PNC : doppia reunion questo venerdì in provincia di Lucca

byMatteo Paganelli
18 Giugno 2026
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Venerdì 19 al PNC di Capannori la doppia reunion de La Ghenga Del Fil Di Ferro e PNC

Venerdì al Prodotto Non Conforme di Capannori, doppia reunion per La Ghenga Del Fil Di Ferro e PNC, due band lucchesi nate nell’ondata punk rock italiana della metà degli anni duemila

Ad aprire la serata saranno i D.A.D.A., mentre a chiudere e animare ulteriormente l’evento ci penserà il DJ set di Dome La Muerte e DJ Ennequadro. Per l’occasione verrà presentato anche un nuovo brano inedito dei PNC e non mancheranno altre sorprese.

 LA GHENGA DEL FIL DI FERRO & P.N.C. — 20 ANNI DOPO 

 PNC, Prodotto Non Conforme, Lunata (Lucca)

Ingresso gratuito

Apertura porte: dalle 17:00

17:00 – DJ set di apertura + aperitivo

 

LIVE

20:30 – D.a.d.a.

21.30 – Dj set

22:00 — P.N.C.

23:00 — La Ghenga del Fil di Ferro

 

After show

Ennequadro + Dome La Muerte

PNC: “Non avremmo mai smesso di suonare insieme se la distanza che oggi ci separa non ce lo avesse imposto. A vent’anni dall’ultimo concerto, chiudiamo il cerchio: torniamo sul palco per celebrare la nostra amicizia e l’amore per il punk rock. Insieme a noi ci saranno La Ghenga del Fil di Ferro, compagni di sempre di quegli anni, fratelli con cui abbiamo condiviso avventure, palchi e chilometri. Con noi anche Toscana Punk Rock, realtà nata in quel periodo e ancora oggi attiva nel sostenere e tenere viva la scena..”

La Ghenga del Fil di Ferro: “.. La Ghenga non ha mai smesso di esistere: abbiamo solo smesso di suonare insieme. Come molti oggi, anche noi abbiamo una chat dove quasi ogni giorno ci sentiamo e spariamo cazzate. Qualche mese fa è nata l’idea: perché non fare una reunion? Un ritorno a quei tempi in cui muovevamo i primi passi insieme ai Prodotto Non Conforme, tra compilation Toscana Punk Rock, MEI, TPR Night nei CS toscani, Music Village di Simeri e tante altre storie. Ci vediamo venerdì 19 giugno al PNC di Capannori.”

.. Lo spirito continua ancora ..

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