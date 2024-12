La line up del Punk Rock Holiday 2025

Era Domenica 1 Dicembre, noi frequentatori abituali del Punk Rock Holiday eravamo pronti alle 17.59 sulla pagina del festival per l’annuncio delle band del Main Stage, dopo aver visto quali erano le band del Beach Stage.

Poi sono arrivate le 18 e la reazione non è stata quella super entusiasta di sempre.

Lì sopra potete vedere la lista. La prima notizia positiva è che (per ora) non c’è nessuna delle band con abbonamento fisso tipo Less than jake (che amo), Frank Turner (che amo), Mad Caddies, Pennywise, Flogging Molly ecc…che sono sempre qua.

Poi c’è grande entusiasmo per tre prime volte a Tolmin: Down by Law, Turbonegro e Refused.

Le notizie buone finiscono qua, perchè per il resto, al di là dei gusti personali non è che ci sia molto per cui gioire…i BarStool Preacher sono l’unica concessione allo ska-punk, e infatti nella sezione commenti della pagina fb per la prima volta (mi pare) ci sono commenti decisamente negativi.

Io preferisco schierarmi con quelli speranzosi che la line-up possa migliorare, manca ancora qualche nome, vediamo come va.

Detto questo c’è ancora qualche centinaio di biglietti disponibili, le date sono 4-9 Agosto 2025, ulteriori info qui:

https://www.facebook.com/punkrockholiday