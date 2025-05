La line up (quasi) definitiva del Punk Rock Holiday 2025

“Ci spiace avervi fatto aspettare tanto, ma mettere insieme lal lineup di quest’anno è stato come andare sulle montagne russe. Due band confermate, una cancellata e così via…

Le band stanno facendo davvero fatica a mettere insieme i loro tour in questi giorni, quindi supportate i vostri concerti locali per continuare a far vivere questa bellissima scena”,

Con queste parole super condivisibili l’organizzazione del Punk Rock Holiday ha fatto uscire i nomi delle band che si vanno ad aggiungere a quelle già precedentemente annunciate, e posso tirare un bel respiro di sollievo perchè ci sono delle buone notizie.

Tenendo conto quindi delle parole degli organizzatori io direi che possiamo ritenerci soddisfatti: come vedete li sopra sono stati aggiunti (tra gli altri):

Frank Turner

Zebrahead

The Baboon Show – Official

Ignite

Jaya The Cat

Grade 2

Save Ferris

Codefendants

The Last Gang

Urethane

Doc Rotten

Grande attesa per i Grade 2 che l’anno scorso avevano dovuto cancellare, ci sono un po’ di band che spesso sono a Tolmin (Frank Turner, Jaya the cat, Ignite) ma anche delle piacevoli prime volte (Save Ferris, Codefendant), purtroppo non vedo più il nome dei Bar Stool Preachers, e l’organizzazione comunica che mancano ancora due nomi, ma direi che in definitiva possiamo iniziare a contare i giorni.

Ah non ci sono più biglietti, ma se contattate le band del beach stage, loro ne hanno ancora da vendere!

Ci vediamo li!