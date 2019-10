LA M.U.O.R.I. presenta: OKTOBER FAST! Hithanks release party

Sul palco dello storico “Gasoline Road Bar”, gli HITHANKS, band nata dalle ceneri dei Fine99, presenteranno il loro nuovo singolo “Alberi”.

E quale miglior modo per una band che cita come influenze Thrice, Clash e No use for a name che lanciarlo in questo pilastro della musica bresciana in una serata che si chiamo Oktober Fast?

E per accompagnarli al meglio ci saranno i Wrong Side, rancido punk rock dal lago di Garda e i Freeda Van Clit una super cover rock band.

In collaborazione con la M.U.O.R.I. Dischi una serata all’insegna della musica live veloce, secca e dritta, al mondo dei tatoo e molto altro.

BANDE MUSICALI CHIAMATE IN CAUSA:

HITHANKS: post hardcore/rock

WRONG SIDE: punk rock

FREEDA VAN CLIT: Rock’n’roll

Stand presenti all’evento

—- SILENT INK TATTOO

—- MASO TATTOO SHOP

—- KATY NAIL ART