La mia intervista ai Codefendants

Se i Codefendants fossero un luogo, sarebbero un caotico ristorante di famiglia: rumoroso, imprevedibile, dove tutti sembrano discutere con tutti, ma alla fine qualcosa di incredibilmente buono arriva sempre in tavola. Nati dall’incontro tra punk, hip-hop e personalità decisamente fuori dagli schemi, i Codefendants hanno fatto della contaminazione e delle contraddizioni il cuore del loro progetto. Questa sera saranno al Traffic Live di Roma e domani, venerdì 6 novembre, saranno al Legend Club di Milano: ho colto l’occasione per fare quattro chiacchiere con loro.

1. La vostra musica mette insieme persone, esperienze e sonorità che non necessariamente appartengono allo stesso mondo. Se i Codefendants fossero un luogo anziché una band, che aspetto avrebbe? E chi avreste paura di far entrare?

I Codefendants sarebbero un caotico ristorante di famiglia. Rumoroso, affollato, con piatti che si rompono e tutti che urlano cercando di sovrastarsi a vicenda. Un servizio pessimo, ma cordiale. In qualche modo sono tutti parenti, anche se nessuno saprebbe spiegare esattamente come. In cucina ci sono tre persone che non sono assolutamente d’accordo su cosa stiano preparando…eppure, in qualche modo, il cibo viene fuori accidentalmente delizioso.

Probabilmente qualcuno entrerebbe pensando di fermarsi per un pasto veloce e finirebbe per restarci dodici ore, venendo a sapere fin troppe cose sulla famiglia, con la propria vita completamente rovinata oppure salvata. Ma almeno a pancia piena.

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2. Con This Is Crime Wave e ora LIFERS, avete trasformato un progetto musicale in qualcosa con una propria identità e una propria comunità. Qual è qualcosa che vi siete ritrovati a costruire attraverso i Codefendants senza aver mai avuto davvero intenzione di farlo?

Non mi aspettavo di dover imparare di nuovo come si sta in una band a questo punto della mia vita. Ho iniziato a fare intensamente tournée come artista solista nel 2007, a quel punto avevo già lasciato un paio di band, era una vita difficile: partire per mesi e ritrovarsi alla fine senza un soldo. Così ho trascorso gran parte degli ultimi vent’anni organizzando da solo i miei tour, vendendo i miei dischi e sapendo esattamente quanto avevo guadagnato alla fine di ogni serata. Intorno a tutto questo si era creata una comunità che mi ha cambiato la vita, ma ero abituato a essere responsabile di ogni cosa.

Con i Codefendants ho dovuto imparare a rinunciare a molte responsabilità, fidarmi degli altri e cedere il controllo, cosa che per me può essere difficile. La cosa più bella è stata vedere persone provenienti da diverse parti delle nostre vite incontrarsi attraverso la musica. Persone arrivate grazie a Mike, persone che conoscono Sam dai Get Dead, persone che seguono le mie stranezze da vent’anni. E adesso cantano tutte insieme le stesse canzoni. Non credo che nessuno di noi avrebbe potuto immaginare esattamente cosa si sarebbe provato.

Un’altra cosa del tutto inaspettata è la vera e propria comunità che abbiamo creato a Las Vegas e non solo: un movimento culturale e artistico legato a Crime Wave. Niente di tutto questo era stato pianificato per davvero e ha superato ogni aspettativa.

3. Molte delle vostre canzoni affrontano esperienze di cui non è sempre facile parlare, ma voi lo fate in modo tagliente, attraverso l’umorismo nero. C’è qualcosa che avete imparato e che riuscite a esprimere soltanto in questo modo?

A volte le esperienze più dolorose sono difficili da comunicare senza ricorrere all’umorismo. Sono stato in prigione e ho perso molte persone in giovane età. Alcune delle persone più divertenti che abbia mai conosciuto erano persone che stavano attraversando situazioni che non augurerei a nessuno. Potevamo trovarci a un funerale oppure incatenati con le catene alle gambe e continuare comunque a fare battute, perché è così che riusciamo ad andare avanti.

Mi rendo conto che molti dei nostri testi sono estremamente seri, ma se si va più a fondo, c’è quasi sempre un elemento di umorismo nascosto da qualche parte. Secondo me, rende l’esperienza più completa. È l’esperienza umana quella che stiamo raccontando, non qualcosa di robotico, fatto di cliché pieni di slogan da sbandierare. È qualcosa di spezzato e imperfetto, che viene da persone che hanno vissuto vite complicate e piene di merda. E non esisterà mai una versione di questa band priva di questo elemento.

4. Il punk ha sempre celebrato l’essere outsider, ma col tempo anche la cultura outsider sviluppa le proprie regole, aspettative e figure che decidono chi può farne parte. Vi è mai capitato di diventare il tipo di persone contro cui vi sareste ribellati da più giovani?

Oh, assolutamente. Adesso ho 45 anni e sono membro Diamond del programma Hilton Honors. A volte alloggio in hotel davvero belli e mi faccio delle docce! Fino al 2019 guidavo personalmente una piccola Citroën attraverso l’Europa, mentre adesso viaggio su un tour bus utilizzato da rapper famosi.

Una volta suonavo negli squat davanti a quaranta ragazzini e ho persino scritto dei versi in cui dicevo che avrei preferito fare quello piuttosto che suonare su un palco di un festival (e, in un certo senso, è ancora vero). Ahah, la vita cambia e penso che uno dei segreti per sopravvivere a questo percorso incessante e spietato sia anche quello di concedersi ogni tanto un po’ di riguardo, quando è possibile.

I miei principi morali non sono cambiati poi così tanto, e nemmeno la mia visione del mondo. Ma non sento più il bisogno di ammazzarmi di fatica e consumarmi per il solo gusto di essere «più punk» o qualcosa del genere. A volte vale la pena fare qualche sforzo in più per dormire bene e mangiare come si deve.

Essere profondamente underground non è più una parte essenziale della mia identità. Vorrei che questa musica fosse ascoltata dal maggior numero possibile di persone. Se questo significasse firmare con una grande etichetta discografica, prenderei persino in considerazione l’idea. Il me stesso più giovane avrebbe detto: assolutamente no, neanche per sogno.

Penso che essere ancora qui, a quarant’anni passati, a fare tutto questo sia un privilegio assoluto. Una vita bonus. Non sento di «meritarmi» o di «aspettarmi» niente di tutto questo. È semplicemente incredibile essere vivi e poter fare questo mestiere.

5. Immaginate che qualcuno scopra i Codefendants tra vent’anni, senza sapere assolutamente nulla di voi o del mondo da cui provenite. Che cosa vorreste che capisse del periodo in cui sono state scritte queste canzoni, qualcosa che altrimenti potrebbe sfuggirgli completamente?

Mmm penso che, se ascoltate davvero attentamente, dalle nostre canzoni si possano imparare MOLTE cose su di noi ma non so quanto sia evidente che questi brani siano nati in momenti di disperazione e di cambiamenti estremi nelle nostre vite. Dopo divorzi, grandi trasferimenti, crolli psicologici.

A volte, sul palco, ricordo alle persone che Sam mi ha salvato la vita. Avevo tendenze suicide ed ero molto incerto sul mio futuro come musicista. Ero esausto per quella fatica continua del DIY, per il dover fare praticamente tutto da solo…Sam e Mike hanno fatto tornare entusiasmante per me il processo creativo, e lo hanno fatto con un livello di professionalità che non avrei mai pensato di raggiungere nella mia vita.

Credo che quella fosse un’amicizia di cui tutti noi avevamo bisogno in quel momento. Sotto certi aspetti penso che ci siamo salvati a vicenda dal perdere completamente il contatto con la realtà.

Avere Zeta con noi come live band è stato anche un sogno che si è avverato. Per fortuna, una parte di tutto questo è stata immortalata nelle sessioni live in studio…spero che diventi sempre una parte ben riconoscibile della nostra storia. All’interno di questo gruppo di vecchi compagni di strada c’è molto rispetto e apprezzamento reciproco.

6. C’è una band emergente o un album recente che state ascoltando e che vorreste consigliare ai nostri lettori?

Consiglio vivamente Myles Bullen: è hip-hop ispirato al punk, molto sentito e autentico. Siamo presenti anche noi nel suo ultimo album.

Anche gli Jakob’s Castle sono stati una band fantastica con cui andare in tour. Sono tutti musicisti di talento e scrivono pezzi davvero validi, che però rischiano di essere messi in ombra dalla gigantesca eredità dei Sublime. È davvero speciale vedere quello che Jakob ha costruito con il suo progetto personale e il suo gruppo di musicisti. Li vedo crescere sempre di più e muoversi in direzioni davvero interessanti.