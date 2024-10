La nuova frontiera dell’hardcore: intervista ai FELDSPAR

Roma è una piazza storica, ha ormai oltre 50 anni di storia punk e 30 di HC. Siamo parte del movimento e supportiamo per quanto possibile i collettivi che la animano. Roma non è diversa da molte altre città italiane, i sistemi DIY esistono e sono realtà a-economiche, tutti sanno che si parla soltanto di reciproco supporto, mettere a fattor comune le risorse e in ultima analisi costruire un senso di comunità capace di attrarre anche le generazioni successive di Hardcore kids. Non esiste nessuno che è guidato dal danaro, perché semplicemente non ne circola e questo permette di tenere l’ambiente non corruttibile. In questo senso ‘La scena’ è importante, anzi vitale. Ne approfitto per ringraziare apertamente i ragazzi di Till’ Death, Short fuse, Rain Swept, MindKnot, Causeffect.

Parlando strettamente dell’ aspetto musicale: i Turnstile sono considerati i pionieri di un hardcore che ha saputo evolversi verso una modernità che non ha mai perso di vista le proprie origini (anche se, in passato, band come Snapcase o Refused hanno segnato la strada): che ne pensate dell’ evoluzione musicale? Vi sentite parte di questo movimento “new school”?

Qualcuno parla di nuova scuola, qualcuno di 2.0, 3.0, 4.0, qualcuno di wave o di decadi, altri di generazioni che si susseguono. Feldspar è un progetto figlio di questo tempo con uno sguardo fisso in avanti. Riconosciamo le influenze di chi sta sperimentando proposte meno dogmatiche. In questo senso Turnstile, checche se ne dica, hanno prodotto dei classici contemporanei, così come Militaire Gun, Drug Church, Scowl, Drain, Angel Dust. Ma allo stesso tempo anche progetti più ‘ortodossi’ che rappresentano un certo modo di intendere l’Hardcore, come per esempio gli Speed da Sidney, o gli End It Tutti cercano di innovare e fanno dischi importanti e interessanti, pur rimanendo maggiormente nel solco della tradizione.

Quali sono i vostri progetti legati al futuro?

Stiamo già al lavoro per il secondo disco e a progetti laterali collegati ( video, fotografia, pubblicazioni ) mentre ancora il primo è appena uscito. Quindi diciamo che siamo molto carichi e entusiasti dell’affetto che sta ricevendo ovunque il progetto. Questo ci sprona a fare. Suoneremo in Italia e all’estero e stiamo mettendo a punto una formula Live che vuole portare la forza del rapporto tra band e pubblico, che è unica dei concerti ‘hardcore, riprodotta già sul palco, magari in contesti non abituati alla magia di quei momenti : One band, One crowd, One show.