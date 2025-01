LA PIENA guarda il video.

Di seguito potete vedere il video di “LA PIENA” della band toscana.

Il videoclip del singolo La Piena, tratto dal prossimo album (già disponibile su Spotify), è stato prodotto dalla Mediatica Digitale della Maremma, diretto da Lorenzo Gonnelli, con la collaborazione dei Q2Visual e Michele Guidarini. Gaia Magnani assistente alla regia.

Questo lavoro è stato presentato al Too Drunk To Watch – Punk Film Festival: https://toodrunktowatch.de/ di Berlino lo scorso ottobre. Il brano racconta e denuncia l’alluvione del 2012, una tragedia che colpì duramente la provincia di Grosseto, in particolare il paese di Albinia. Nonostante siano trascorsi dodici anni, nel 2024 molte famiglie continuano a vivere in condizioni precarie a causa delle conseguenze di quell’evento e della lentezza della macchina burocratica.

Lo Stato aveva promesso rimborsi: per alcuni sono arrivati, ma per altri sono stati negati a causa di conflitti di competenza e mancanza di chiarezza. Questa situazione incarna perfettamente le contraddizioni che raccontiamo nel disco, un tema centrale che emerge con forza nei brani.