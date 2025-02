La scena punk italiana nuovamente insieme per i ragazzi dell’Isola che non c’è

Esce il 28 febbraio “The Kids Aren’t Alright”, la nuova compilation del collettivo PGA (acronimo per “punk goes acoustic”) che riunisce alcune delle principali realtà della scena punk italiana, presenti con una cover in versione acustica di un classico del genere.

Quarta release dopo le uscite del 2011, 2012 e 2016, il nuovo capitolo del progetto PGA arriva in seguito a quelle che sono state le esperienze live del periodo pandemico che hanno portato moltissime realtà punk italiane a tradurre la loro proposta artistica in chiave acustica, per far fronte alle limitazioni imposte dai decreti ministeriali.

Anche le più coriacee band della scena hanno abbracciato le potenzialità del suono “unplugged” e di fatto hanno confermato la scelta del collettivo PGA di trovare nuovi linguaggi e nuovi spazi per il genere, senza penalizzare attitudine, impatto e messaggio.

Come avvenuto per tutte le uscite e in occasione dei tanti eventi dal vivo, l’intero ricavato dei proventi di “The Kids Aren’t Alright” verrà destinato all’organizzazione no profit “L’isola che non c’è – ODV” che favorisce l’inclusione di persone con disabilità attraverso esperienze ludo-terapiche tra le quali musica, teatro e danza.

A parlare del legame con l’associazione e ad esporre la mission del progetto è lo speaker e musicista Andrea Rock: “In molte occasioni capita di associare il termine “diverso” alle persone con disabilità. Da amanti della cultura alternativa, io e molti membri del PGA ci siamo sentiti “diversi” in tantissime occasioni ed esclusi da alcuni contesti sociali. In quelle situazioni la musica ci ha aiutato ad accrescere la nostra autostima e a sviluppare le nostre relazioni sociali, riconoscendoci come parte di un collettivo”.



Con la stesso spirito punk, i ragazzi dell’Isola hanno partecipato a concerti e registrazioni professionali, come raccontato nel mini documentario “Punkability”, all’interno del quale si seguono i protagonisti nella loro prima esperienza in uno studio di registrazione per realizzare la loro personale versione del celebre brano dei Ramones “Blitzkrieg Bop”, che per l’occasione è diventato “Ma, boh…non so!”.

Il cerchio si è chiuso il 23 aprile 2023 con l’evento “High Five For The Kids” che ha portato sul palco del prestigioso Live Club di Trezzo sull’Adda i rappresentati dell’associazione per un concerto in apertura alla leggenda del punk Marky Ramone.

Per la realizzazione della compilation, ogni band ha lavorato in autonomia per gli arrangiamenti e le registrazioni; la finalizzazione del disco è stata poi affidata ad Attitude Studio Milano che ha masterizzato i brani e a Rude Records che, ancora una volta, ha scelto di dare il proprio contributo supportando tutte le operazioni di pubblicazione e distribuzione dell’album.

La copertina è stata confezionata da Alberto Bocca.

Ogni passaggio è stato possibile grazie al sostegno di ogni elemento coinvolto che ha prestato il proprio contributo a titolo gratuito, rendendo, di fatto, il PGA uno dei pochissimi progetti musicali/sociali 100% no profit in Italia.

“The Kids Aren’t Alright” Tracklist:

1. Andrea Rock – All I Want (The Offspring)

2. Aurevoir Sofia – Abandon Ship (Gallows)

3. Campa – Sassafras Roots (Green Day)

4. Cattive Abitudini – Girls Just Wanna Have Punk (Cindy Lauper)

5. Edo Rossi, La Dava – Questi Anni (Kina)

6. Gab De La Vega – We Are 138 (Misfits)

7. Honey Punkstuff – Jane (The Loved Ones)

8. Jack Jaselli – Same Old Story (Pennywise)

9. Kemama – Celebrity Skin (Hole)

10. Lennon Kelly – Sorrow (Bad Religion)

11. Lillians – 155 (+44)

12. Madbeat – Tutto Il Peso Del Cielo (Skruigners)

13. Massilanciasassi – Un Minuto Per Sempre (Prozac+)

14. Mich Pilgrims – Gli Ultimi Secondi (PornoRiviste)

15. N’to Stina – Mai Confonderla (Bull Brigade)

16. NoDrip – Take Back The Power (The Interrupters)

17. Punkreas – Io Sto Bene (CCCP)

18. Rossodannata feat. Ira Green – Smash (The Offspring)

19. Sal Rinella e Le Pallottole feat. Dario Crancy Crock – Sanguina (Secoli Morti)

20. The Clan – Misery Business (Paramore)

21. The Dropkills – We’re All To Blame (Sum 41)

22. The Magnetics – I Wanna Be Sedated (Ramones)

23. The WetDogs – The World Turned Upside Down (Billy Bragg)