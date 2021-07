La situazione del Punk Rock Holiday 2021

Avrete notato che non stavamo dando news sull’edizione 2021 del Punk Rock Holiday…questo perchè la situazione doveva essere ancora chiarita, e ora lo è.

Punk Rock Holiday 2021 si fa, cambia veste, si chiama Punk Rock Camp 2.1, e ha una line up più da beach stage, con solo band europee.

La distanza e le mascherine non servono, serve essere RVT: Recovered, o Vaccinated o Tested (guariti dal Covid nei 6 mesi precedenti, o essere vaccinati o esibire un risultato di tampone negativo)…una volta dimostrata una di queste condizioni si potrà accedere liberamente e passare 4 giorni di assoluta festa tra concerti punk, birre a basso costo, bagni nel fiume e casino. Come se fossimo ancora nel 2019. Quasi.

Quasi perchè la line-up è quello che è, i ragazzi del PRH hanno fatto del loro meglio, con i casini economici dovuti alla mancata edizione 2020 e di organizzazione dell’ultimo momento, io direi che comunque non ci possiamo lamentare. Le band le vedete nella foto li in alto, ne mancano ancora 2-3, ma direi che ci siamo.

Qua trovate i biglietti:

https://punkrockholiday.mojekarte.si/en/all.html

Ci vediamo li!