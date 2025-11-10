LACARMEN: debutta il nuovo trio alternative punk rock

Si chiama LACARMEN il nuovo progetto alternative punk rock cantato in italiano, nato di recente e formato da tre musicisti che uniscono energia punk e attitudine melodica.
Il 31 ottobre la band ha pubblicato il primo singolo accompagnato da un videoclip, primo passo di un percorso che mira a farsi conoscere e a costruire una rete di contatti all’interno della scena indipendente.
Con sonorità dirette e testi che alternano introspezione e urgenza espressiva, i LACARMEN si presentano come una nuova voce del panorama punk rock italiano.