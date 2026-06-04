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Lagoon Punk Rock Fest 2026 – A Lugano il 14 e 15 agosto! In arrivo

byDeka
4 Giugno 2026
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Il festival punk rock gratuito di Lugano torna il 14 e 15 agosto al Parco Ciani

Dopo il grande successo della prima edizione, che ha portato quasi 1000 persone a sera nel cuore di Lugano, torna il : il festival punk rock open-air gratuito che il 14 e 15 agosto 2026 trasformerà nuovamente il Parco Ciani in un punto d’incontro per la scena punk rock svizzera e internazionale.

Promosso da Nextpunk in collaborazione con la Città di Lugano, il festival nasce con l’obiettivo di mantenere viva una proposta culturale accessibile, indipendente e inclusiva.

Anche quest’anno il Lagoon Punk Rock Fest manterrà la sua formula completamente gratuita, affiancando ai concerti un vero e proprio villaggio punk con market di vinili e arte, street food e spazi di aggregazione sul lungolago.

La line-up 2026 unirà band internazionali e realtà della scena svizzera ed europea.

Venerdì 14 agosto

  • Old Kids Noise (CH)
  • ..Piace? (CH)
  • Prisoners Of Society (Spain)
  • The Peacocks (CH)

Sabato 15 agosto

  • Wasei (IT)
  • Wronkids (CH)
  • Breakout (France)
  • The Cloverhearts (Australia)

Tra punk rock melodico, psychobilly, street punk e sonorità moderne, il festival conferma la propria volontà di proporre una line-up varia e internazionale, mantenendo però forte il legame con la scena locale e indipendente.

Il programma 2026 includerà inoltre due official after party al Flamingo Club.

Venerdì sera, dopo i concerti, si terrà un aftershow gratuito con DJ set interamente in vinile dedicato al punk rock e alle sonorità alternative. L’entrata sarà gratuita per il pubblico del festival.

Sabato notte invece il Flamingo Club ospiterà l’attesissimo exclusive aftershow dei Moscow Death Brigade, una delle realtà più esplosive della scena europea tra hardcore punk, rap ed elettronica.
La prevendita è già attiva online con Early Bird Tickets limitati a 25 CHF fino a esaurimento.

Con la sua atmosfera DIY, il contesto unico del Parco Ciani affacciato sul lago e una crescente attenzione anche da parte del pubblico internazionale, il Lagoon Punk Rock Fest punta a consolidarsi come uno degli appuntamenti alternativi estivi più interessanti della Svizzera italiana.

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