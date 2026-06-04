Lagoon Punk Rock Fest 2026 – A Lugano il 14 e 15 agosto! In arrivo

Dopo il grande successo della prima edizione, che ha portato quasi 1000 persone a sera nel cuore di Lugano, torna il : il festival punk rock open-air gratuito che il 14 e 15 agosto 2026 trasformerà nuovamente il Parco Ciani in un punto d’incontro per la scena punk rock svizzera e internazionale.
Promosso da Nextpunk in collaborazione con la Città di Lugano, il festival nasce con l’obiettivo di mantenere viva una proposta culturale accessibile, indipendente e inclusiva.
Anche quest’anno il Lagoon Punk Rock Fest manterrà la sua formula completamente gratuita, affiancando ai concerti un vero e proprio villaggio punk con market di vinili e arte, street food e spazi di aggregazione sul lungolago.
La line-up 2026 unirà band internazionali e realtà della scena svizzera ed europea.
Venerdì 14 agosto
- Old Kids Noise (CH)
- ..Piace? (CH)
- Prisoners Of Society (Spain)
- The Peacocks (CH)
Sabato 15 agosto
- Wasei (IT)
- Wronkids (CH)
- Breakout (France)
- The Cloverhearts (Australia)
Tra punk rock melodico, psychobilly, street punk e sonorità moderne, il festival conferma la propria volontà di proporre una line-up varia e internazionale, mantenendo però forte il legame con la scena locale e indipendente.
Il programma 2026 includerà inoltre due official after party al Flamingo Club.
Venerdì sera, dopo i concerti, si terrà un aftershow gratuito con DJ set interamente in vinile dedicato al punk rock e alle sonorità alternative. L’entrata sarà gratuita per il pubblico del festival.
Con la sua atmosfera DIY, il contesto unico del Parco Ciani affacciato sul lago e una crescente attenzione anche da parte del pubblico internazionale, il Lagoon Punk Rock Fest punta a consolidarsi come uno degli appuntamenti alternativi estivi più interessanti della Svizzera italiana.