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LAGWAGON: IL TOUR EUROPEO 2027 SEGNA IL RITORNO IN ITALIA DELLA BAND

byDeka
16 Settembre 2026
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I Lagwagon tornano in Italia!

Le icone melodic punk della scena SoCal annunciano il tour europeo che comprende ben tre date nel nostro Paese: il 23 febbraio ai Magazzini Generali di Milano, il 24 febbraio al Vidia di Cesena, per concludere nella Capitale il 25 febbraio all’Hacienda. 

Nati a Goleta, in California, nel 1989, i Lagwagon sono rimasti negli anni una delle band più influenti e longeve della scena melodic skate punk, grazie a un vasto repertorio che continua ad avvicinare nuove generazioni di fan al pit.

I Lagwagon sono una vera colonna portante delle scene melodic hardcore e skate punk, con una discografia che conta oltre una dozzina di album in studio pubblicati per Fat Wreck Chords. Guidata dal frontman Joey Cape, la band ha costruito un seguito internazionale profondamente affezionato, frutto di oltre tre decenni di tour incessanti e di una produzione musicale sempre prolifica.

Il ritorno in Italia della band arriva con ben tre date nel 2027, dopo due anni dall’esibizione sul palco di Bay Fest a Bellaria Igea Marina. La band sarà protagonista di quasi una dozzina di concerti tra Spagna, Portogallo, Italia, Austria, Germania e Svizzera nei mesi di febbraio e marzo, per quella che sarà la loro unica apparizione nel continente nel corso dell’anno.

Di seguito i dettagli degli show:

23 febbraio

Magazzini Generali, Milano

Biglietti disponibili a partire dalle ore 10.00 di giovedì 17 settembre su Ticketmaster 

 

24 febbraio

Vidia, Cesena

Biglietti disponibili a partire dalle ore 10.00 di giovedì 17 settembre su Ticketmaster 

 

25 febbraio

Hacienda, Roma

Biglietti disponibili a partire dalle ore 10.00 di giovedì 17 settembre su Xceed 

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