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LAMBRINI GIRLS: A MAGGIO 2027 UNA DATA IN ITALIA

byDeka
24 Settembre 2026
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Le Lambrini Girls torneranno in Italia venerdì 21 maggio 2027 per un concerto al Lime di Milano.

Il duo britannico formato da Phoebe Lunny e Selin Macieira-Bo?gelmez presenterà il nuovo album “No Refunds”, seguito del debutto “Who Let The Dogs Out” del 2025, entrato nella Top 20 della classifica britannica.

Il nuovo disco prosegue il percorso della band con un sound ancora più diretto e radicale, affrontando temi come fascismo, intelligenza artificiale, genocidio e manosfera.

Nel 2025 le Lambrini Girls hanno portato il loro live in diversi paesi e sui palchi di festival come Coachella, Glastonbury, Reading & Leeds, Primavera Sound, Roskilde e Rock en Seine.

I biglietti per la data milanese su Comcerto e Live Nation.

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