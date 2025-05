LATIGRE: Gli Ultimi Quattro Anni

Nuovo EP per i La Tigre, il quartetto lombardo esce con “gli ultimi quattro anni” a qualche anno di distanza dell’ultimo, bellissimo full legth “l’altro mondo”, che mi aveva colpito parecchio, quindi le mie aspettative erano molto alte, ma come molto spesso accade, vengo sempre ampiamente ripagato.

“Gli ultimi quattro anni” è composto da 5 pezzi che trattano argomenti diversi, alcuni seri e pesanti come la title track, forse il pezzo che preferisco data la sua importanza, altri più leggeri e danzerecci che aprono le porte all’estate, ai sogni di un ragazzo, e la conclusiva che solo chi frequenta lo stadio può apprezzare, un pezzo di un romanticismo unico; argomenti trattati con semplicità e che scorrono liberi come l’acqua fresca, ma che non per questo trattati con superficialità, una manciata di minuti a pezzo in cui i quattro punk rockers hanno buttato dentro un gran pezzo di bravura, gli arrangiamenti come per il lavoro precedente sono molto curati, piacevoli, che ti danno una gran carica, ritornelli che come vuole la tradizione ti rimangono dentro e continui a canticchiarli per tutto il giorno, e quando succede significa che hai fatto un buon lavoro. Per quanto ne capisco io sti ragazzi stanno sfornando una serie di bellezze punk rock parecchio notevoli.

Prodotto da Latigre, registrato presso shelter recording studio MEDA (mb), sound engineering Matteo Tovaglieri, mixato da Emil (Emiliano Baragiola), grafiche di Silvia Mauri illustration & Team Executive.

tracklist:

01. gli ultimi quattro anni

02. magico Gio

03. Mare

04. il ragazzo gioca in serie A

05. al baretto dello stadio