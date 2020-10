LATTE+ For Dummies: la cassetta delle sorprese!

“LATTE+ For Dummies” è una raccolta di 24 pezzi tratti da “No More Than Three Chords” (Rocketman Records, 2014), “Stitches” (Professional Punkers, 2017) e “Next To Ruin” (ProRawk Records, 2019), ultimi 3 album della band, più la cover di “Attitude” dei Misfits registrata durante le sessioni di “NextTo Ruin”. Uscita in un primo momento per ProRawk Records lo scorso 21 giugno su CD, era originariamente concepita per il mercato americano. Dopo le buone vendite registrate negli States, la band ha raggiunto un accordo con la piccola label tedesca Dr. Skap Records per produrre una tiratura limitata a 50 copie su cassetta. Uscita lo scorso 2 ottobre, le copie sono già quasi esaurite. Se siete interessati ad acquistarla mandate una mail direttamente alla band scrivendo a lattepiuband@gmail.com!