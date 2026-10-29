LATTE+: in arrivo “Canzoni Acustiche in LA-“

I Latte+ annunciano “Canzoni Acustiche in LA-“, il nuovo album in uscita intorno a Natale, realizzato in collaborazione con Teste Ribelli Records.
Il disco conterrà una decina di brani della band in versione acustica, accompagnati da alcune cover di gruppi e artisti come Rancid, Ramones, Patti Smith e Green Day, oltre ad altri omaggi.
L’uscita è prevista in formato digipack e sulle principali piattaforme digitali, con un paio di singoli che anticiperanno la pubblicazione dell’album.
La copertina e l’artwork sono stati realizzati da Daniela Hyde.ink.