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LATTE+: in arrivo “Canzoni Acustiche in LA-“

byDeka
29 Ottobre 2026
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I Latte+ annunciano “Canzoni Acustiche in LA-“, il nuovo album in uscita intorno a Natale, realizzato in collaborazione con Teste Ribelli Records.

Il disco conterrà una decina di brani della band in versione acustica, accompagnati da alcune cover di gruppi e artisti come Rancid, Ramones, Patti Smith e Green Day, oltre ad altri omaggi.

L’uscita è prevista in formato digipack e sulle principali piattaforme digitali, con un paio di singoli che anticiperanno la pubblicazione dell’album.

La copertina e l’artwork sono stati realizzati da Daniela Hyde.ink.

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