Laura Jane Grace, mente degli amati Against Me!, ha rilasciato a sorpresa “At War With The Silverfish“, un ep di 14 minuti che contiene 7 nuove canzoni.

L’ep, che potete ascoltare interamente qui sotto, è già uscito in digitale, mentre per la versione in Lp dobbiamo aspettare il 20 maggio 2022 (Polyvinyl Records).

L’ultimo lavoro da studio di Laura Jane Grace, “Stay Alive”, è uscito lo scorso anno (qui la nostra recensione: LAURA JANE GRACE – STAY ALIVE – Punkadeka – Punk web Magazine).