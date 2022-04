Laura Jane Grace: Cold Years in arrivo!

Due mesi prima del loro arrivo, Hellfire Booking Agency annuncia i Cold Years!

Da una cittadina ignota del Regno Unito ai più a palchi di tutto il mondo, i Cold Years ne hanno fatta di strada. Ribelli, maledettamente stufi dell’atteggiamento stantio dei governi e pieni di voglia di cambiare la propria posizione e capire il mondo, i Cold Years imbracciano brani sulla salute mentale, sulla rabbia, sul fato e sul tener duro, con un punk rock mordace e colmo di determinazione e accenni di positività.

I Cold Years suoneranno in Italia per la prima volta dalla loro formazione questo giugno, aprendo le danze alla prima parentesi italiana da solista di Laura Jane Grace (Against! Me, Laura Jane Grace & The Devouring Mothers). Che dite, verrete anche voi a renderle due serate davvero speciali?



18 GIUGNO | C.S. BOCCIODROMO, VICENZA

Via Alessandro Rossi, 198, 36100 Vicenza

Evento FB: https://tinyurl.com/4vcasy2n

Biglietti: è possibile prenotarsi presso il Centro Sociale per un costo di €15

19 GIUGNO | LEGEND CLUB, MILANO

Viale Enrico Fermi, 98, 20161 Milano

Evento FB: https://www.facebook.com/events/354645436576975/

Biglietti: https://link.dice.fm/Ide1ec489978