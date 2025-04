LAURA JANE GRACE IN THE TRAUMA TROPES: album d’esordio e secondo singolo estratto

Laura Jane Grace (Against Me!), Paris Campbell Grace (Mississippi Medicals), Jacopo Fokas (produttore musicale) e Orestis Lagadinos (Vodka Juniors): questa è la formazione del nuovo progetto della cantante degli Against Me!, ovvero Laura Jane Grace in The Trauma Tropes.

“Adventure Club” è il titolo dell’album d’esordio che uscirà il prossimo 18 luglio per Polyvinyl Records.

Qui sotto potete ascoltare Mine Me Mine, secondo singolo estratto.