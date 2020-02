I Lawrence Arms sono entrati in studio per registrare il nuovo album.

A dare la notizia è stata la band stessa su Twitter:

“Welp, there’s a lot of sad news out there today, but today is also the day we converge at the legendary @sonicranch with @Atlas_Chicago to begin recording our new album. The thunder, she will be brought. Promise. Xo”

L’ultimo lavoro della band, il greatest hits “We Are The Champions of The World: The Best Of”, è uscito per Epitaph Records nel 2018.