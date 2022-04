Per chi se lo fosse perso è uscito alla fine di Marzo il video di “Spiega le tue Vele”, brano facente parte del disco “Immaginazione” uscito per kob a maggio 2019.



“Mossi dalla volontà di voler realizzare il videoclip animato ne abbiamo approfittato per andare a rifare fiati, voci e dare una bella remixata e rimasterizzata del pezzo”