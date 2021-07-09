Le prossime date dei LOS FASTIDIOS

I Los Fastidioson si fermano, continua il tour europeo iniziaro a fine gIugno e, questo weekend saranno dalle nostre parti…non perdeteveli!
Di seguito le prossime date
10.07.2021 (I) SEGRATE – CSA BARAONDA
16.07.2021 (I) SAVIGNANO SUL RUBICONE – SIDRO CLUB
AUGUST / AGOSTO 2021
14.08.2021 (D) BOEBING – BOEBING OPEN AIR tickets
21.08.2021 (D) FÜRTH – SOMMER AM LINDENHAIN tickets
27.08.2021 (SK) TRENCIN – PUNKACI DETOM tickets
28.08.2021 (A) WIEN – ARENA w/ Le Iene tickets
SEPTEMBER / SETTEMBRE 2021
02.09.2021 (CH) ZÜRICH – DYNAMO tickets
03.09.2021 (D) LINDAU – VAUDEVILLE CLUB tickets
04.09.2021 (D) MANNHEIM – ALTER
16.09.2021 (D) KARLSRUHE – ALTE HACKEREI
17.09.2021 (D) DÜSSELDORF – PITCHER tickets
18.09.2021 (D) GLAUBITZ – BACK TO FUTURE FEST tickets
OCTOBER / OTTOBRE 2021
22.10.2021 (I) VERONA – FACTORY (NEW ALBUM RELEASE PARTY) tickets
29.10.2021 (UK) DERBY – THE HAIRY DOG tickets
30.10.2021 (CH) (CH) BURGDORF – KULTURHALLE SAGEGASSE
NOVEMBER / NOVEMBRE 2021
05.11.2021 (D) PASSAU – ZAUBERBERG tickets
12.11.2021 (D) COTTBUS – CLUB CHEKOV
13.11.2021 (D) HANNOVER – CHEZ HEINZ tickets
14.11.2021 (D) AACHEN – AZ
16.11.2021 (UK) BRIGHTON – THE PRINCE ALBERT
17.11.2021 (UK) CAMBRIDGE – THE PORTLAND ARMS tickets
18.11.2021 (UK) BRISTOL – LOUISIANA
19.11.2021 (UK) WREXHAM – SAITH SEREN
20.11.2021 (UK) MANCHESTER – venue to be announced
22.11.2021 (UK) NORTHWICH – THE SALTY DOG tickets
23.11.2021 (UK) LONDON – NEW CROSS INN tickets
25.11.2021 (D) NURNBERG – KUNSTVEREIN
26.11.2021 (CZ) VSETIN – TRI OPICE
27.11.2021 (PL) BIELSKO BIALA – RUDE BOY CLUB
DECEMBER / DICEMBRE 2021
08.12.2021 (A) INNSBRÜCK – PMK
09.12.2021 (D) KUSEL – SCHALANDER
10.12.2021 (D) BOCHUM – DIE TROMPETE tickets
11.12.2021 (D) BREMEN – KULTURZENTRUM SCHLACHTHOF
12.12.2021 (D) BRAUNSCHWEIG – NEXUS
14.12.2021 (D) JENA – ROSENKELLER tickets
16.12.2021 (D) BERLIN – WILD AT HEART
17.12.2021 (D) HAMBURG – MONKEYS
18.12.2021 (D) BAD KREUZNACH – AJK
JANUARY / GENNAIO 2022
14.01.2022 (D) WEINHEIM – CAFE CENTRAL tickets
15.01.2022 (D) MÜNCHEN – ROTE SONNE tickets
21.01.2022 (D) LUBECK – TREIBSAND
22.01.2022 (D) ROSTOCK – PETER WEISS HAUS
FEBRUARY / FEBBRAIO 2022
04.02.2022 (D) DRESDEN – CHEMIEFABRIK
05.02.2022 (D) JESSEN – DORFKRUG KLOSSA (Party for Tolerance and Humanity)
MARCH / MARZO 2022
12.03.2022 (UK) ILLFRACOMBE – SKA FESTIVAL
15.03.2022 (UK) GLASGOW – AUDIO tickets
16.03.2022 (UK) EDINBURGH – BANNERMANS
18.03.2022 (EIRE) DUBLIN – THE SOUND HOUSE tickets
19.03.2022 (UK) BELFAST – VOODOO tickets
20.03.2022 (UK) PORTRUSH – ATLANTIC tickets
APRIL / APRILE 2022
22.04.2022 (D) UNTERWALDHAUSEN (D) – QUERBEAT FESTIVAL tickets
MAY – MAGGIO 2022
13.05.2022 (D) WIESBADEN – SCHLACTHOF
AUGUST – AGOSTO 2022
19.08.2022 (D) WERMELSKIRCHEN – AJZ BANDAMN FESTIVAL
SEPTEMBER / SETTEMBRE 2022
02.09.2022 (D) BADEN WUERTTEMBERG – MADNESS POGO FESTIVAL