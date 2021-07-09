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Le prossime date dei LOS FASTIDIOS

byDeka
9 Luglio 2021

I Los Fastidioson si fermano, continua il tour europeo iniziaro a fine gIugno e, questo weekend saranno dalle nostre parti…non perdeteveli!

Di seguito le prossime date

10.07.2021 (I) SEGRATE – CSA BARAONDA

16.07.2021 (I) SAVIGNANO SUL RUBICONE – SIDRO CLUB

AUGUST / AGOSTO 2021

14.08.2021 (D) BOEBING – BOEBING OPEN AIR tickets

21.08.2021 (D) FÜRTH – SOMMER AM LINDENHAIN tickets

27.08.2021 (SK) TRENCIN – PUNKACI DETOM tickets

28.08.2021  (A) WIEN – ARENA w/ Le Iene tickets 

SEPTEMBER / SETTEMBRE 2021

02.09.2021 (CH) ZÜRICH – DYNAMO tickets 

03.09.2021 (D) LINDAU – VAUDEVILLE CLUB tickets

04.09.2021 (D) MANNHEIM – ALTER

16.09.2021 (D) KARLSRUHE – ALTE HACKEREI 

17.09.2021 (D) DÜSSELDORF – PITCHER tickets

18.09.2021 (D) GLAUBITZ – BACK TO FUTURE FEST tickets

OCTOBER / OTTOBRE 2021

22.10.2021 (I) VERONA – FACTORY (NEW ALBUM RELEASE PARTY) tickets

29.10.2021 (UK) DERBY – THE HAIRY DOG tickets

30.10.2021 (CH) (CH) BURGDORF – KULTURHALLE SAGEGASSE

NOVEMBER / NOVEMBRE 2021

05.11.2021 (D) PASSAU – ZAUBERBERG tickets

12.11.2021 (D) COTTBUS – CLUB CHEKOV

13.11.2021 (D) HANNOVER – CHEZ HEINZ tickets 

14.11.2021 (D) AACHEN – AZ

16.11.2021 (UK) BRIGHTON – THE PRINCE ALBERT

17.11.2021 (UK) CAMBRIDGE – THE PORTLAND ARMS tickets

18.11.2021 (UK) BRISTOL – LOUISIANA

19.11.2021 (UK) WREXHAM – SAITH SEREN

20.11.2021 (UK) MANCHESTER – venue to be announced

22.11.2021 (UK) NORTHWICH – THE SALTY DOG tickets

23.11.2021 (UK) LONDON – NEW CROSS INN tickets

25.11.2021 (D) NURNBERG – KUNSTVEREIN

26.11.2021 (CZ) VSETIN – TRI OPICE

27.11.2021 (PL) BIELSKO BIALA – RUDE BOY CLUB

DECEMBER / DICEMBRE 2021

08.12.2021 (A) INNSBRÜCK – PMK

09.12.2021 (D) KUSEL – SCHALANDER

10.12.2021 (D) BOCHUM – DIE TROMPETE tickets

11.12.2021 (D) BREMEN – KULTURZENTRUM SCHLACHTHOF

12.12.2021 (D) BRAUNSCHWEIG – NEXUS

14.12.2021 (D) JENA – ROSENKELLER tickets

16.12.2021 (D) BERLIN – WILD AT HEART

17.12.2021 (D) HAMBURG – MONKEYS

18.12.2021 (D) BAD KREUZNACH – AJK

JANUARY / GENNAIO 2022

14.01.2022 (D) WEINHEIM – CAFE CENTRAL tickets

15.01.2022 (D) MÜNCHEN – ROTE SONNE tickets

21.01.2022 (D) LUBECK – TREIBSAND

22.01.2022 (D) ROSTOCK – PETER WEISS HAUS

FEBRUARY / FEBBRAIO 2022

04.02.2022 (D) DRESDEN – CHEMIEFABRIK

05.02.2022 (D) JESSEN – DORFKRUG KLOSSA (Party for Tolerance and Humanity)

MARCH / MARZO 2022

12.03.2022 (UK) ILLFRACOMBE – SKA FESTIVAL

15.03.2022  (UK) GLASGOW – AUDIO tickets

16.03.2022 (UK) EDINBURGH – BANNERMANS

18.03.2022 (EIRE) DUBLIN – THE SOUND HOUSE tickets

19.03.2022 (UK) BELFAST – VOODOO tickets

20.03.2022 (UK) PORTRUSH – ATLANTIC tickets

APRIL / APRILE 2022

22.04.2022 (D) UNTERWALDHAUSEN (D) – QUERBEAT FESTIVAL tickets

MAY – MAGGIO 2022

13.05.2022 (D) WIESBADEN – SCHLACTHOF

AUGUST – AGOSTO 2022

19.08.2022 (D) WERMELSKIRCHEN – AJZ BANDAMN FESTIVAL

SEPTEMBER / SETTEMBRE 2022

02.09.2022 (D) BADEN WUERTTEMBERG – MADNESS POGO FESTIVAL

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