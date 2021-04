Le Smalltown Tigers apriranno il “Reunion Tour” dei The Damned!

Si arricchisce dei colori italiani Il “Reunion Tour” della storica punk band britannica.

Saranno infatti le romagnole Smalltown Tigers con il loro garage punk / glam rock ad aprire il tour che vedrà i Damned nell’originale formazione per la prima volta dopo quasi 25 anni. Al fianco del frontman Dave Vanian e del bassista Captain Sensible torneranno infatti il chitarrista Brian James e il batterista Rat Scabies.

Il tour annunciato lo scorso ottobre e inizialmente previsto per Luglio 2021, sarà posticipato a Febbraio 2022 e coinciderà con il 45° anniversario del rilascio di “Damned Damned Damned” (Il primo album della band).

L’annuncio ufficiale è arrivato nel pomeriggio di ieri 7 Aprile, dopo che nei giorni scorsi i Damned avevano già comunicato che il tour sarebbe stato posticipato nella speranza di lasciarsi definitivamente alle spalle le restrizioni dovute al Covid. Nell’occasione oltre alle nuove date sono state annunciate le band che accompagneranno questo minitour di 5 date (inizialmente ne erano previste solamente 4, ma ne è stata aggiunta una seconda Londinese).

Tra le band che si alterneranno nei vari show ci sono Penetration, TV Smith & The Bored Teenagers, The Skids, The Wildhearts, ma solo le Smalltown Tigers presenzieranno a tutte cinque le serate di questo unico tour.

Alle nostre tre ragazze, Valli (basso/voce), Monty (chitarra/voce), Castel (batteria/voce), che tornano nel Regno Unito dopo il tour del 2019, spetterà il compito di aprire ogni singolo show:

Venerdì 11 Febbraio : O2 Academy Glasgow

Sabato 12 Febbraio : O2 Apollo Manchester

Mercoledì 16 Febbraio : O2 Academy Birmingham

Venerdì 18 Febbraio : Eventim Apollo Londra

Sabato 19 Febbraio : Eventim Apollo Londra

Un grande onere e onore per la giovane band italiana, che ha lasciato a Deborah (voce e bassista) il commento ufficiale “You couldn’t even imagine how excited we are to be able to play with a such influential band that shape punk and rock’n’roll“.

https://fb.watch/4K0hPBD8c1/ (Nel link il video commento ufficiale di tutte le band)

Seguito poi dal commento sulla pagina facebook dei Damned con cui le tigri danno appuntamento a tutti coloro che accoreranno allo show: “We will have the honor of sharing the stage with Damned! Get there early, we want to see you down the front!”

Un grosso in bocca al lupo alle Smalltown Tigers per quello che auguriamo essere solo il primo di tanti step!