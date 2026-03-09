Punkadeka festival 2026- MXPX
The Latest

Le The Cleopatras tornano con il nuovo album Heart Pieces

byDeka
9 Marzo 2026
No comments

Anticipato dal singolo Radical Kitchen, Heart Pieces è il nuovo album delle The Cleopatras.

Il disco rappresenta per la band un’evoluzione sia dal punto di vista musicale sia nei contenuti. Il tono ironico che ha sempre caratterizzato il gruppo resta presente, ma in queste nuove canzoni emerge con minore forza, lasciando spazio a un approccio più diretto e riflessivo. Allo stesso tempo non viene meno il gusto per il divertimento, soprattutto dal vivo, dove per la band suonare, ballare e condividere lo stesso spazio continua a essere un modo per affrontare le inquietudini del presente.

Il titolo Heart Pieces – “pezzi di cuore” – riflette proprio questa dimensione più personale: accanto ai brani di critica sociale e politica, il gruppo ha scelto di raccontare anche aspetti più intimi. Canzoni come Amore Narcotico e Deep Night (Lullaby) parlano apertamente di fragilità, dipendenze emotive e del bisogno di protezione e di tregua. L’album tiene così insieme rabbia e tenerezza, disincanto e desiderio di conforto.

Il lavoro è arricchito anche da alcune collaborazioni. In Bangs in Your Head partecipano gli Animaux Formidables, con cui la band condivide da tempo un’affinità fatta di suoni fuzz e immaginari ruvidi, oltre alla presenza femminile alla batteria. Il brano racconta la figura di una sorta di “strega voodoo” capace di ipnotizzare l’ascoltatore con il ritmo. In Amore Narcotico compaiono invece i Meganoidi, incontro nato negli ultimi anni grazie a concerti condivisi e a un rapporto di amicizia sviluppato sul palco.

Dal punto di vista sonoro, Heart Pieces attraversa diversi territori: dalla psichedelia moderna al punk rock più classico, passando per garage e influenze di punk italiano, particolarmente evidenti proprio nel brano realizzato con i Meganoidi. Il risultato è un album fatto di frammenti diversi – a volte ruvidi, altre più vulnerabili – che insieme raccontano il momento attuale della band.

CODEFENDANTS: online un nuovo pezzo con Jakob Nowell dei SUBLIME

byMatteo Paganelli
