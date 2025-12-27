Le ultime dai Ganzi e Rozzi

Ganzi & Rozzi è una band punk rock/ska italiana nata a Pisa nel 1996, nota per il suo sound energico, testi ironici e live travolgenti. Ispirati inizialmente a The Offspring e Green Day, hanno presto sviluppato uno stile originale.

Nel 1997 partecipano ad Arezzo Wave on the Rocks e registrano il demo Festaioli. Nel 1998 aprono il concerto pisano dei Punkreas. Hanno pubblicato materiale con Fridge Records, tra cui la compilation Soniche Avventure Punk (1999), e il videoclip FUORI SEDE (2000) trasmesso da THE BOX e TMC2. Seguono il demo Promo 2000, l’album Bacco, Tabacco e TV (2002) e la raccolta Raccolta Completa (2009).

Nel 2025 la band pubblica i live Live at Ciak 1998 e Live Expo Pisa 2000 rimasterizzati, affronta la scomparsa di Filippo “Pibe” Soldateschi e l’uscita di Ernesto “Eri” Fontanella, e accoglie il chitarrista Gabriele “Gabri” Bindi. Giorgio “Joe” Bindi (voce) e Paolo “Ventus” Venturi (basso) guidano il nuovo capitolo della band, che prepara un album in uscita nel giugno 2026, con la collaborazione del batterista Antonio Inserillo.

https://www.instagram.com/ganzierozziofficial

https://www.youtube.com/@ganzierozziofficial

https://ganzierozziofficial.carrd.co

https://open.spotify.com/artist/1aRXMyuGQebQxK3YtXFWQq