LEFTOVER CRACK in studio con Lee Ving dei FEAR

I Leftover Crack, punk band di NYC, hanno annunciato di aver cominciato i lavori per la registrazione di un nuovo pezzo assieme a Lee Ving dei Fear. Il pezzo si intitolerà Still Alive e farà parte del nuovo album, presumibilmente intitolato “Volume IV”.
Qui i dettagli.
I Leftover Crack, punk band di NYC, hanno annunciato di aver cominciato i lavori per la registrazione di un nuovo pezzo assieme a Lee Ving dei Fear. Il pezzo si intitolerà Still Alive e farà parte del nuovo album, presumibilmente intitolato “Volume IV”.