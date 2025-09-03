Punkadeka festival 2025
LEFTOVER CRACK in studio per le registrazioni del nuovo album

byMatteo Paganelli
3 Settembre 2025
One comment

I Leftover Crack, punk band di NYC, hanno annunciato di essere in studio per la registrazione del nuovo album.

Alla foto che vedete è stata aggiunta la didascalia “new album coming soon.”: restate sintonizzati per ulteriori dettagli.

