LEFTOVER CRACK in studio per le registrazioni del nuovo album

I Leftover Crack, punk band di NYC, hanno annunciato di essere in studio per la registrazione del nuovo album.
Alla foto che vedete è stata aggiunta la didascalia “new album coming soon.”: restate sintonizzati per ulteriori dettagli.
Alberto Flamingo
1 comment
