LEFTOVER CRACK sotto SBAM RECORDS: ristampe di “Fuck World Trade” e “Constructs of The State”

I Leftover Crack si uniscono alla scuderia SBAM Records.

Una delle più controverse punk band della storia approda in Europa ed entra a far parte del rooster della SBAM che ristamperà a breve gli ultimi due album dei Leftover Crack: Fuck World Trade e Constructs of The State (Hellcat Records e Fat Wreck Chords). Qui sotto il post con il comunicato:

SBAM Records | Crack City Rockers @leftover_crack_official are joining SBAM Records! New music, reissues, etc. coming soon!? The band is also playing… | Instagram