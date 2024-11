LEM, nuovo singolo FOR ALL, TAKE CARE

Usciràil 22 Novembre il nuovo singolo dei LEM: For all, take care.

Nati nella Torino di periferia, quella fatta di sogni infranti e smog, i LEM suonano org-core/midwest emo. Per questa occasione, il loro sound si spoglia dei volumi assordanti degli amplificatori e delle voci urlate, per ridursi all’essenziale: chitarra acustica e voce. Il brano parla di tutti gli amori perduti ma che, in un modo o nell’altro, ogni tanto riaffiorano dal profondo dei ricordi.

Il ritornello di FOR ALL, TAKE CARE si stampa subito in testa di chi lo ascolta, lasciando un segno indelebile ed il vivo ricordo che il punk rock è la musica che ci ha salvato.

I LEM sono un trio punk rock formatosi poco prima del lockdown. Cori da sing along e schitarrate punk rock sono il loro tratto distintivo.

Nel 2022 pubblicano il loro EP d’esordio “Ain’t over until is over” composto da canzoni dal sound potente e malinconico tra le quali spicca il singolo “Gears”.

Nel 2024 pubblicano il loro secondo EP “You won’t hear these songs on the radio”, il quale è preannunciato dal singolo “Chicago”.

