LeOssAPowerII: fuori l’album d’esordio AllARiScOssA!

LeOssAPowerII hanno pubblicato AllARiScOssA!, album d’esordio disponibile dal 20 marzo in esclusiva su Bandcamp. Il disco include nove tracce tra punk, stoner e noise, e si presenta come un lavoro incentrato su tematiche sociali e politiche, tra cui neurodivergenza, identità e opposizione alla guerra.

Il primo singolo estratto, I DON’T CARE, è accompagnato da un videoclip pubblicato a inizio 2026 e girato durante la Street Parade Antimilitarista di Modena del 2025. L’album si inserisce nel percorso della band come un lavoro diretto e legato all’estetica DIY, con un approccio che unisce suono e contenuti in chiave dichiaratamente militante.