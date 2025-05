Lifeboats: fuori “Old Habits”, il nuovo singolo tra introspezione e punk/hardcore

I Lifeboats, band punk rock/hardcore da Lione, hanno pubblicato lo scorso 12 aprile il nuovo singolo “Old Habits”, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Con questo brano la band esplora un lato più introspettivo, affrontando il tema delle abitudini difficili da lasciarsi alle spalle, quelle che tornano a bussare quando meno ce lo si aspetta. Una riflessione personale e intensa, senza rinunciare alla consueta energia punk, ai cori da urlare a squarciagola e alla loro inconfondibile attitudine.

“Old Habits” anticipa nuovi sviluppi per i Lifeboats, che si confermano tra i nomi più interessanti della scena europea contemporanea, per fan di Stick to Your Guns, Beartooth e A Day to Remember.

Ascolta il brano su Spotify o guarda il video su YouTube.