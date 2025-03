LIGHT THIS NIGHT: Fuori ora il nuovo singolo “Skin”

L’alternative rock band LIGHT THIS NIGHT ha pubblicato un nuovo singolo intitolato “Skin”, ispirato da opere come Twin Peaks e Alan Wake e con un testo che cattura la tensione tra luce e oscurità, tra il desiderio di libertà e la paura di affrontare il proprio vero io. Un brano che ha attraversato un lungo processo di produzione, con un’attenzione meticolosa a ogni dettaglio sonoro e mixato e masterizzato da Theorem Studio.

“Dal punto di vista musicale, Skin è un brano di caratura moderna, che fonde elementi di diverse influenze contemporanee” spiega la band “Le chitarre potenti attingono alla nuova scuola metal, creando un sound energico e d’impatto. L’uso di sintetizzatori e suoni elettronici è una caratteristica distintiva della band, contribuendo a un’atmosfera intensa e avvolgente. Il pezzo si distingue inoltre per le sue parti ritmiche in certi punti quasi hip-hop, intrecciate con le sonorità alternative”.

Il testo della canzone come detto è un omaggio a opere come Twin Peaks e Alan Wake, che trattano temi di lotta interiore, desiderio di libertà e conflitto emotivo con una forza unica: “Il brano si ispira alla potenza con cui queste opere esplorano l’oscurità dell’animo umano, rappresentata dalla minaccia che emerge ‘dal nulla’, simile al doppelganger di Cooper in Twin Peaks o a Mr. Scratch in Alan Wake, un’entità che, pur essendo in tutto e per tutto identico al protagonista, ne è l’antitesi oscura. L’immagine di ‘sotto la mia pelle’ simbolizza emozioni o pensieri difficili da affrontare, come il dolore o la paura, che salgono in superficie. Con la frase ‘permetti che la tua anima sia bramata’ si intende la difficoltà nell’affrontare questi sentimenti, ma anche la consapevolezza che non si sfugge dal proprio mondo interiore e imparare a desiderare se stessi e la propria salvezza dal profondo. In sintesi, il testo riflette il significato della frase presente in Alan Wake: ‘Oltre le ombre con cui ti accontenti, c’è un miracolo illuminato’, reinterpretata con questo testo come la difficoltà di confrontarsi con ciò che è nascosto dentro di noi, ciò che condiziona scelte e comportamenti”.

“Skin” è disponibile ORA in tutti gli store digitali in partnership con Warmusic Management.