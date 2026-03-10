Punkadeka festival 2026- MXPX
35K
40K
ISCRIVITI!
The Latest

LILLIANS pubblicano “Dwayne Johnson”, la loro rilettura del brano dei Menagramo

byDeka
10 Marzo 2026
No comments

Oggi 10 marzo 2026 i LILLIANS pubblicano la loro reinterpretazione di “Dwayne Johnson”, brano originariamente scritto e interpretato dai Menagramo, formazione della Brianza che negli anni ha saputo costruire un’identità forte all’interno della scena country/folk punk italiana.

Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali e accompagnato da un videoclip, girato nella saletta della band. Una scelta estetica precisa: niente artifici, niente narrazione costruita, solo la dimensione reale e viva del suonare insieme.

 

“Dwayne Johnson” è uno dei brani più incisivi dei Menagramo: un dissing contro l’opportunismo nella scena punk, contro chi si avvicina quando conviene e scompare quando c’è da costruire davvero.

Tematiche che negli anni hanno attraversato generazioni diverse di band e che oggi risuonano con ancora più forza in un contesto dominato dall’immagine e dalla narrazione digitale.

I LILLIANS raccolgono questo messaggio e lo trasformano in energia, portando il brano a una nuova vita.

Prossimi appuntamenti live

I LILLIANS torneranno presto sui palchi con due date confermate:

13 marzo – Murrayfield Pub, Chiasso
14 marzo – Carmagnola, Arci Margot

È probabile che il nuovo brano “Dwayne Johnson” venga incluso nel repertorio live, offrendo al pubblico una versione ancora più diretta e viscerale sul palco.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Nuovo pezzo per i MENZINGERS: guarda il video di "Nobody's Heroes"

byMatteo Paganelli
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Mar 12
The Rumjacks ? G.O.B., Viareggio
GOB - Ganz of Bicchio - Circolo ARCI
Mar 13
The Rumjacks ? Hacienda, Roma
hacienda_rome
Mar 14
The Rumjacks ? Fuori Orario, Gattatico (RE)
Fuori Orario
Mar 14
Bull Brigade | Perchè Non Si Sa Mai Tour 2026 | Live in Bologna
Estragon Club
Mar 14
Tizio Release Party + special guests • Vidia Cesena 14.03
Vidia Club
Mar 14
Irritate Fest #6: Shandon + Murderburgers + Teenage Bubblegums + Jerry Moovers
Circolo Libero Pensiero
Mar 14
??? PUNK NIGHT & RELEASE PARTY @ BARRIO’S LIVE ?? ?Sabato 14 Marzo. Milano.
Barrio's Live
Mar 15
The Rumjacks ? Santeria Toscana 31, Milano
Santeria Toscana 31
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.