LILLIANS pubblicano “Dwayne Johnson”, la loro rilettura del brano dei Menagramo

Oggi 10 marzo 2026 i LILLIANS pubblicano la loro reinterpretazione di “Dwayne Johnson”, brano originariamente scritto e interpretato dai Menagramo, formazione della Brianza che negli anni ha saputo costruire un’identità forte all’interno della scena country/folk punk italiana.

Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali e accompagnato da un videoclip, girato nella saletta della band. Una scelta estetica precisa: niente artifici, niente narrazione costruita, solo la dimensione reale e viva del suonare insieme.

“Dwayne Johnson” è uno dei brani più incisivi dei Menagramo: un dissing contro l’opportunismo nella scena punk, contro chi si avvicina quando conviene e scompare quando c’è da costruire davvero.

Tematiche che negli anni hanno attraversato generazioni diverse di band e che oggi risuonano con ancora più forza in un contesto dominato dall’immagine e dalla narrazione digitale.

I LILLIANS raccolgono questo messaggio e lo trasformano in energia, portando il brano a una nuova vita.

Prossimi appuntamenti live

I LILLIANS torneranno presto sui palchi con due date confermate:

13 marzo – Murrayfield Pub, Chiasso

14 marzo – Carmagnola, Arci Margot

È probabile che il nuovo brano “Dwayne Johnson” venga incluso nel repertorio live, offrendo al pubblico una versione ancora più diretta e viscerale sul palco.