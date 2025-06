Lillynoiz: in arrivo la ristampa in vinile di “Esplicitamente” e una data speciale al RozzFest #12

A distanza di oltre vent’anni, Esplicitamente, storico album dei Lillynoiz, torna in una nuova edizione in vinile grazie all’iniziativa dei compagni di Duff Records (Cosenza) e della Southbound Press, attivi da tempo nella ristampa di dischi che hanno segnato la scena punk italiana. La ristampa, in tiratura limitata, è frutto di una collaborazione con la band e con Poison Hearts.

Esplicitamente, uscito originariamente negli anni ’90, è considerato uno dei dischi più significativi prodotti nel Salento in quell’epoca, periodo segnato da fermento musicale, skate, punk e contraddizioni sociali profonde.

Durante il lavoro sulla ristampa, è venuto a mancare Andrea Presicce, chitarrista della band, dopo una lunga malattia. Andrea ha voluto che il progetto proseguisse fino alla fine, chiedendo che il ricavato delle vendite fosse interamente devoluto a un’associazione oncologica con cui collaborava attivamente.

Il ritorno dei Lillynoiz sul palco, previsto per il RozzFest #12, rappresenta un’occasione importante per ricordare Andrea e celebrare una band che ha lasciato un segno indelebile nella scena punk locale.