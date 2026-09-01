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LINEA: in anteprima il singolo del nuovo disco!

byMatt Murphys
1 Settembre 2026
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Tutti quanti sapete quanto sia tra i primissimi fans dei Linea, oggi la band milanese esce con il primo singolo che andrà a comporre il nuovo disco “oggi come ieri”. Il singolo si intitola “come un’ancora”, qui sotto trovate il comunicato degli amici di Tenderfoot Corps, ascoltatelo e…IN ALTO I CUORI!

I LINEA sono una band nata nel 1989 a Milano che affonda le sue radici nella musica punk-new wave anglosassone. I Clash sono stati in particolare la loro band ispiratrice, sia per il sound espresso, sia per i contenuti sociali dei loro testi. Dopo 37 anni di concerti e 5 dischi, a settembre 2026 uscirà il loro nuovo capitolo discografico “Oggi come ieri”. La capacità dei Clash di fondere insieme generi apparentemente diversi, riportandoli tutti all’interno della personalità e dell’identità del gruppo, è stato un elemento che certamente ha stimolato il modo di fare musica dei Linea.

 

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