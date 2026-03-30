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LINEA: in studio per il nuovo disco!!

byMatt Murphys
30 Marzo 2026
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Notizie che mi svoltano la giornata, la mia band preferita a fine mese entrerà in studio per registrare il suo 6° album, io sinceramente non sto nella pelle, non me l’aspettavo e non vedevo l’ora di leggere un comunicato del genere. Grazie.

ATTENZIONE NOVITA’!!

I Linea a fine mese entreranno in studio per registrare il 6° disco della loro lunga carriera!
A sei anni dal loro ultimo disco “Fuori mercato”, uscito per i 30 anni della band, questo nuovo lavoro sarà composto da 12 brani completamente nuovi ed inediti; nati in questi ultimi due anni i brani sono stati provati in sala prove con un lungo lavoro sugli arrangiamenti. Sarà un disco che spazia, come al solito, tra diversi generi musicali, dal punkrock al reggae, dallo ska al rockstaedy, fino ad arrivare alla ballata rock classica, insomma un disco “fuori mercato”…prestando sempre attenzione alle liriche mai banali. Per la produzione e la stampa del disco verrà fatto partire a breve un crowdfunding, al quale fin da ora vi chiediamo di partecipare convinti che l’unione fa la forza e per aiutare la musica indipendente in perfetto stile DIY.
Quindi amici e amiche che ci seguite fin dal lontano 1989, anno di nascita dei Linea, continuate a sostenere la voglia e la passione di questa band, che nonostante gli anni e le difficoltà non ha mai tradito e fatto mancare il proprio impegno.
Restate sintonizzati sui nostri canali che presto vi sveleremo le novità sul nuovo disco!
In alto i cuori!

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